Вопрос об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году в России пока остается открытым

В интервью CNBC глава государства уклонился от ответа.
Владимир Путин также предпочел не отвечать на вопрос о возможном преемнике.
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В интервью CNBC глава государства уклонился от ответа.
Владимир Путин также предпочел не отвечать на вопрос о возможном преемнике.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»