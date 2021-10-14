Австрийские исследователи: официальные итоги голосования за Единую Россию — результат «массовых фальсификаций»

Австрийские исследователи установили, что официальные итоги голосования за Единую Россию на прошедших парламентских выборах являются результатом «массовых фальсификаций».

Венское издание Standard приводит заключение группы исследователей из центра изучения сложных систем, согласно которому без несправедливого давления на избирателей — подтасовки голосов — и незаконного многократного голосования («вброс бюллетеней») Единая Россия получила бы не почти 50, лишь около тридцати процентов мест в Госдуме. Для выявления манипуляций с избирателями ученые разработали статистические экспресс-тесты для поиска выпадающих из общей картины результатов выборов в отдельных избирательных округах, поясняет австрийская газета. — Применив свои методы к результатам думских выборов 17-19 сентября, исследователи пришли к выводу о, цитата, «крайней маловероятности» того, что они представляют собой итог «свободных и честных демократических выборов», конец цитаты в переводе сайта Инопресса. Примерно в половине из более чем 90 тысяч изученных избирательных округов, отмечается в статье, были обнаружены признаки вброса бюллетеней, указывающие на “ систематическую практику”.

Особенно хорошие результаты, как пишет в заключении газета, российская правящая партия получила в округах, которые не посещаются наблюдателями из-за их географического положения или небольшого размера.