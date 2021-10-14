Аппарат российского омбудсмена готовит законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что постоянно получает жалобы на насилие в исправительных учреждениях. Ее слова приводит агентство РИА Новости. О необходимости ужесточить ответственность в этой сфере омбудсмен говорила еще после появления видео пыток в ярославской колонии в 2018-м году. Сегодняшнее заявление было сделано после того, как общественная организация Gulagu.net начала публиковать новые видеодоказательства системных пыток и изнасилований в учреждениях ФСИН.

Депутаты Госдумы нового созыва, по мнению «Независимой газеты», очень вяло реагируют на самое резонансное общественное событие последних недель.

«Независимая газета» считает, что депутаты не понимают «за какие флажки они могут заступать, а за какие – нет». Если генпрокуратура и СК заявляют, что сами разберутся, парламентарии считают дело сделанным.