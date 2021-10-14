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14:09, 14 октября 2021

В поддержку Зуева выступили студенты, выпускники и преподаватели Шанинки

В открытом письме, которое на сайте Новой газеты подписали уже четыреста человек, говорится о необходимости обеспечить право ректора на справедливое и беспристрастное разбирательство.
Профессор МГУ, член СПЧ Александр Асмолов в эфире телеканала «Дождь»* (признан иностранным агентом) высказал сомнение в том, что Совет по правам человека выразит поддержку арестованному.
Асмолов назвал Зуева порядочным человеком и жертвой «охоты на ведьм», которая происходит в стране.  Политическое заявление на заседании Мосгордумы в защиту ректора Шанинки сделали депутаты от партии «Яблоко». Руководитель фракции в московском парламенте Максим Круглов сказал Эху, что считает преследование политически мотивированным. Круглов добавил, что депутаты от «Яблока» готовы поручиться за Зуева, чтобы ему смягчили меру пресечения.



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