Россия впервые с начала пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 31 тысячу

Согласно данным оперативного штаба, умерших тоже максимальное число – 986 человек. Лидером по числу новых инфицированных опять стала Москва.

В десяти московских школах с сегодняшнего дня начинают бесплатно тестировать учащихся на коронавирус. Школьники будут сдавать тест раз в две недели.

Родители по-разному оценили нововведение. Большинство из них знает о том, что в их школах детям сегодня предстоит сдавать экспресс-тест. Некоторые, как, например, Ирина, поддерживают начинание московских властей, ссылаясь на международный опыт.

Однако другие родители посетовали на то, что у них недостаточно информации о процедуре. Бабушка одного из учеников младшей школы именно поэтому относится к инициативе отрицательно.

Еще один житель столицы, не пожелавший назвать своего имени, уверен, что все решения принимались наспех.

Некоторые из опрошенных мной людей назвали тестирование нарушением Конституции. По их словам, если родитель отказывается от тестирования своего ребенка, то ученика просто могут не пустить в школу. Они говорят, что указанные медицинские манипуляции проводятся без согласия, что противоречит закону.

С начала этой недели в МФЦ по всей столице заработали бесплатные пункты тестирования на короновирус.

Заболеваемость снова начала расти с середины сентября. По всей стране возвращаются к санитарным ограничениям. Газета РБК пишет, что в ряде регионов не хватает медицинского кислорода. Минздрав призывает пожилых медиков, ушедших на пенсию, привиться от коронавируса и вернуться на работу.