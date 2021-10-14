Обострилась обстановка в столице Ливана

Акция протеста у суда в Бейруте переросла в столкновения, жертвами которых стали три человека. Десятки получили ранения. Военные уже предупредили, что, возможно, будут вынуждены открывать огонь на поражение по любому гражданину с оружием. Сторонники шиитских партий утром начали массовую демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020-м году.