Обострилась обстановка в столице Ливана

Акция протеста у суда в Бейруте переросла в столкновения, жертвами которых стали три человека. Десятки получили ранения. Военные уже предупредили, что, возможно, будут вынуждены открывать огонь на поражение по любому гражданину с оружием. Сторонники шиитских партий утром начали массовую демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020-м году.
2021-10-14T13:36:09+03:00
2021-10-14T13:36:09+03:00
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13:36, 14 октября 2021
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