Политику Алексею Навальному не будет предоставлено никаких специальных условий в колонии, где он отбывает наказание по делу Yves Rocher. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил президент России Владимир Путин

Накануне Путин говорил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление.