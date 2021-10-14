Преображенский суд Москвы приговорил к году ограничения свободы главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву

Ее признали виновной в нарушении санитарных и эпидемиологических во время проведения протестной акции в начале года. Сама Васильева вину не признала и будет обжаловать приговор. «Альянс врачей»* российские власти считают иностранным агентом.
2021-10-14T13:31:37+03:00
2021-10-14T13:34:51+03:00
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13:31, 14 октября 2021
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