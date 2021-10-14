Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта

Россия с 9 ноября 2021 года снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«[Принято решение] снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Также с 9 ноября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).