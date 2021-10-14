Четыреста студентов, выпускников и преподавателей Шанинки выступили в защиту ректора Сергея Зуева

Четыреста студентов, выпускников и преподавателей Шанинки потребовали обеспечить право ректора Сергея Зуева на справедливое и беспристрастное разбирательство. В открытом письме, опубликованном на сайте «Новой газеты», говорится, что происходящее наносит непоправимый урон университету. Домашний арест Зуева подписавшиеся считают необоснованной мерой пресечения, учитывая его состояние здоровья и репутацию добропорядочного гражданина.

Зуев – один из фигурантов дела о мошенничестве, заведенного против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой