Российский МИД в ответ на угрозы со стороны Украины в адрес посла Поклонской напомнил о ее дипломатическом статусе

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская была назначена президентом России послом в африканской стране Кабо-Верде. По словам Марии Захаровой, это позволяет дипломату свободно следовать как туда, так и обратно.

Ранее Киев заявил, что может запустить процесс экстрадиции Натальи Поклонской, в отношении которой на территории Украины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Генеральный прокурор страны Гюндуз Мамедов отметил, что Поклонская уже находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии, поэтому, как он выразился, ей не удастся спрятаться от правосудия даже в Африке. Он также подчеркнул, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности российского посла.

Бывший депутат Государственной думы и прокурор Крыма была назначена послом в Кабо-Верде накануне, однако слухи об этом появились в СМИ еще в августе.