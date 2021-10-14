Уполномоченный по правам человека Москалькова анонсировала законопроект о наказании за пытки в отношении заключенных

Документ, который должен выделить издевательства над осужденными в отдельный состав уголовного кодекса, готовится совместно с членами Совета Федерации, рассказала омбудсмен. Напрямую она не уточнила причину, которая привела к появлению такой инициативы. Но косвенно Москалькова упомянула, что регулярно направляет обращения по фактам пыток в колониях в Саратове, Ярославле и Иркутске. Эти случаи, как считает уполномоченный по правам человека, должны получить «самую принципиальную оценку» со стороны властей.

Тема пыток над заключенными в колониях вновь получила широкий резонанс на прошлой неделе. Это произошло после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видеозаписи сексуальных издевательств в саратовской тюремной больнице со стороны надзирателей. После этого были уволены начальник медучреждения и несколько сотрудников регионального управления ФСИН. Позднее Осечкин сообщил о фактах насилия над осужденными и в других регионах.

Москалькова предлагала ввести ответственность за издевательства в колониях еще в 2018 году. К этому призывал и Комитет ООН против пыток. Однако соответствующий законопроект до сих пор не был внесен в парламент.