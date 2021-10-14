Новые максимумы по числу заражений коронавирусом и количеству смертей от болезни установлены в России

31 299 подтверждённых случаев ковида зафиксировано за сутки, скончалось 986 человек, следует из данных оперативного штаба. На этом фоне глава Минздрава Михаил Мурашко попросил вакцинированных пожилых медиков вернуться на работу. По его словам, система здравоохранения столкнулась с огромной дополнительной нагрузкой. Он в очередной раз призвал жителей страны, как можно скорее прививаться, чтобы обезопасить себя от тяжёлых последствий коронавируса. Лидером по числу заражений в России является Москва. В столице за сутки зафиксировано больше шести с половиной тысяч случаев заражения. Такой прирост числа заболевших стал максимальным с 4 июля. Как рассказали в Департаменте образования Москвы, за последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных учреждениях увеличилось более чем в два раза.

Ранее, в 10 столичных школах ввели экспресс-тестирование учащихся на ковид. Как отмечают московские власти, эта мера позволит вовремя начать лечение и избежать вероятных осложнений у детей.