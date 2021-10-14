«Сбербанк» стал владельцем домена Games.ru

Как пишет газета «Коммерсантъ», его стоимость могла составить около одного миллиона долларов. Раньше по этому адресу находился портал с бесплатными онлайн-играми, форумом и новостями индустрии. Сейчас сайт не работает.

Источники издания в индустрии считают, что «Сбербанк» собирается запустить онлайн-магазин, где будет продавать подписки на свои профильные сервисы, а также игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами. В «Сбере» от комментариев отказались.