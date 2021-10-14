Бывшему сенатору Борису Шпигелю, арестованному по делу о коррупции, отказали в срочной операции на сердце

Это объяснили тем, что предприниматель находится на медицинском освидетельствовании по вопросу того, может ли он оставаться в СИЗО. При этом руководство больницы подтверждает необходимость хирургического вмешательства. Рассказал агентству ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Аристов.

Шпигель обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области. Свою вину он не признает.