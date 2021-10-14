Венские ученые выявили массовые фальсификации на выборах в России

Как говорится в анализе исследовательского центра CHH, «Единая Россия», официально набравшая почти 50% голосов, без вмешательства в процесс голосования получила бы лишь около 30%. Об этом сообщает информационное агентство APA.

Чтобы обнаружить давление на избирателей и многократное голосование, ученые разработали экспресс-тест. В целом они утверждают, что особенно хорошие результаты партии власти связаны с нетипично высокой явкой избирателей, прежде всего в округах, которые не посещаются наблюдателями.