Минздрав призвал ушедших на пенсию медиков привиться от коронавируса и вернуться к работе

Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что речь идет о сотрудниках больниц, которые отошли от медпрактики еще в начале пандемии, когда были объявлены мероприятия по изоляции. Министр отметил, что тогда существовали риски для здоровья и жизни, однако сейчас вакцина обеспечивает защиту.

В регионах тенденция возврата пожилых медиков, по его словам, уже наблюдается.