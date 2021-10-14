Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что речь идет о сотрудниках больниц, которые отошли от медпрактики еще в начале пандемии, когда были объявлены мероприятия по изоляции. Министр отметил, что тогда существовали риски для здоровья и жизни, однако сейчас вакцина обеспечивает защиту.
В регионах тенденция возврата пожилых медиков, по его словам, уже наблюдается.
Минздрав призвал ушедших на пенсию медиков привиться от коронавируса и вернуться к работе
Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что речь идет о сотрудниках больниц, которые отошли от медпрактики еще в начале пандемии, когда были объявлены мероприятия по изоляции. Министр отметил, что тогда существовали риски для здоровья и жизни, однако сейчас вакцина обеспечивает защиту.