В России зафиксировали максимальный прирост заболевших и умерших за время пандемии

Согласно официальным данным за сутки выявлено больше 31 тысячи инфицированных и 986 жертв. Лидером по числу новых заболевших стала Москва – больше 6,5 тысяч. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область.

За все время пандемии в стране, по подсчетам оперативного штаба, скончались 220 тысяч человек. При этом Росстат приводит вдвое большую цифру.