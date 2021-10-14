Следствие требует арестовать студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете

Глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью агентству РИА Новости сказал, что после трагедии прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь нападавшему, и сейчас состояние здоровья Тимура Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия.

Жертвами нападения, которое произошло 20—го сентября, стали шесть человек. Еще полсотни пострадали. Студент был ранен при задержании. Ему грозит пожизненный срок.