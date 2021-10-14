Суд в Москве приговорил главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы

Ее сочли виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе протестной акции 23 января.

Ограничения, которые Преображенский суд столицы наложил на Васильеву, схожие с теми, что получили другие фигуранты дела. Ей запрещено покидать дом в ночное время, менять место жительства или покидать Москву без согласия властей, а также посещать массовые мероприятия. Кроме того, глава «Альянса врачей» обязана два раза в месяц отмечаться в инспекции. Как утверждают в суде, приговор Васильева не услышала, поскольку опоздала на его оглашение, передает агентство ТАСС.

Ранее прокуратура просила для подсудимой 1 год 8 месяцев ограничения свободы. Она стала последней из девяти фигурантов, кому вынесли приговор по «санитарному делу» из-за несогласованной акции 23 января в центре Москвы в поддержку политика Алексея Навального. Следствие утверждало, что из-за призывов обвиняемых выходить на митинг в нем приняли участие люди, зараженные коронавирусом. Никто из фигурантов дела – почти все из них являются соратниками Навального – своей вины не признал. Кроме его брата Олега Навального, получившего условный срок, остальным было назначено ограничение свободы.

В середине сентября Васильева публично раскритиковала соратников Навального и попросила не ассоциировать «Альянс врачей» с ними. Сам профсоюз российские власти считают иностранным агентом.