Временного главу Московской высшей школы социальных и экономических наук назначат к началу следующей недели

Накануне суд отправил под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева. Он стал фигурантом дела о мошенничестве, по которому ранее была арестована в том числе бывшая замминистра просвещения Марина Ракова.

Коллектив Шанинки выпустил обращение, в котором указал на риски для образовательной деятельно вуза и его автономии. Как передает агентство ТАСС, сотрудники уверены в невиновности ректора.