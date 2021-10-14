Правозащитник Литвинович считает, что помещение ректора Зуева в изолятор на Петровке «носило воспитательный характер»

Правозащитник Марина Литвинович считает, что помещение ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева в изолятор на Петровке «носило воспитательный характер». Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Первая ночь нахождения на Петровке на человека может оказать неизгладимые впечатления. Человек после этого может стать «шелковым», признать вину, даже если он не виноват, и пойти на невероятные шаги. То, что произошло с Зуевым, носило попытку воспитательного эффекта», — сказала она.

Как отметила М.Литвинович, обстановка на Петровке «играет роль дисциплинирующую со стороны следователя». «Когда я была членом ОНК, и я часто посещала это заведение, и могу сказать, что обстановка на Петровке играет роль дисциплинирующую со стороны следователя. Они всегда стараются отправить человека на Петровку, чтобы одну ночь или день человек провел в этих условиях и почувствовал на себе, что такое тюрьма. Там условия жесткие и жестче, чем в СИЗО московских. И поэтому человек попадает в условия хуже, чем если бы он сразу попал в СИЗО», — пояснила она.