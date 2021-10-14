Депутаты от фракции «Яблока» сделали политическое заявление в защиту ректора Шанинки Сергея Зуева

Депутаты от фракции «Яблока» сделали политическое заявление на заседании Мосгордумы в защиту ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Руководитель фракции «Яблоко» в МГД Максим Круглов подчеркнул в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что считает арест Сергея Зуева политически мотивированным и это продолжение репрессивных тенденций в России.

«Все пять членов фракции «Яблока» в МГД подписали заявление в защиту ректора Шанинки. Это политическое заявление было зачитано на заседании Мосгордумы. Его арест политически мотивирован, потому что Шанинка — это один из самых передовых Московских вузов. Мы считаем, что эти каждодневные новости о том, что арестовывают либо гражданских активистов, либо оппозиционных политиков, а сейчас уже и сотрудников сферы образования, в том числе ректоров ведущих вузов — это продолжение репрессивных тенденций в нашей стране», — сказал депутат.

М.Круглов добавил, что депутаты от «Яблоко» готовы написать поручительство за Сергея Зуева, чтобы ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

«Мы считаем, что в любом случае необходимо избирать меру пресечения ректору Шанинки, который не связана с лишением свободы, в этом смысле тоже домашний арест не оправдан. Была бы оправдана мера пресечения — подписка о невыезде. Тем более, мы понимаем, что он серьезно болеет. Мы выражаем ему поддержку и считаем, что его арест никак не мотивирован.

Мы от фракции будем писать также поручительство, когда будет рассматриваться судом о мере пресечения». – подчеркнул депутат.