Ректору Шанинки Зуеву пока официального обвинения не предъявили – адвокат

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, которого арестовали 11 октября, заставив его прервать свое лечение в больнице, до сих пор не предъявили официального обвинения. Об этом рассказал в прямом эфире «Эхо Москвы» его адвокат Сергей Севрук.

«Сергей Эдуардович сейчас дома, в кругу семьи. Надеюсь, что двухдневный кошмар закончился, расследование будет продолжаться. Зуеву пока ничего как таковое не предъявляется, обвинение официально нам пока не предъявлено. У следствия есть 10 дней, после 11 октября, когда Сергей Эдуардович был задержан», — сказал он.

По словам С.Севрука, само дело было возбуждено 7 августа 2021 года в Главном следственном управлении по Москве по признакам мошенничества в особо крупном размере. «И предметом возбуждения и расследования этого дела являются обстоятельства заключения исполнения двух государственных контрактов между Фондом новых форм развития образования и Шанинкой», — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что с самого начала С.Зуев никогда не препятствовал следствию, и являлся к следователю неоднократно на все его вызовы, поэтому для всех было полной неожиданностью арест его подзащитного по мотиву, что он «якобы мешает ходу расследования».

«Первый раз Сергей Эдуардович пришел к следователю 27 сентября. За это время он уже 7 раз являлся по вызову следователя, по мере сил разъяснял возникшие в его отношении подозрения, разъяснял те вопросы, которые были у следователя, и никогда не уклонялся от следственных действий, участвовал в очных ставка, в том числе и в ночное время. Однажды Зуев зашел в следственное управление в 18.00 вечера, а вышел в 12.00 следующего дня. Он искренне хотел помочь следствию и дал свое согласие на эти следственные действия. Поэтому для нас было полной неожиданностью, когда 11 октября его задержали по мотиву, что он якобы мешает ходу расследования и уклоняется от следственных действий. Это явно не соответствовало фактам. И видимо поэтому суд принял решение об отказе заключения его под стражу», — сказал С.Севрук.

Ректор Шанинки, по словам адвоката, в 2021 году перенес две операции, в том числе на сердце в августе, и имеет медицинские противопоказания к участию в следственных действиях. Но несмотря на это, 11 октября, когда С.Зуев лежал в Первой клинической больнице в связи с ухудшимся его состоянием, пришли оперативники, сказав, что он немедленно должен явиться к следователю.

«Надо отдать должное, что Сергей Эдуардович, как мужественный человек, который никогда не препятствовал расследованию, сам добровольно прервал лечение, отказался от госпитализации и поехал к следователю. И тут же он был задержан», — отметил адвокат.

На сегодняшний день, по словам адвоката, С.Зуеву запрещено покидать место его постоянного проживания, общаться с кем-либо, кроме участников судопроизводства, нельзя получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться электронными средствами связи, интернетом.

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