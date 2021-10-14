Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о преемнике

Его российскому президенту задала ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Она также спросила, собирается ли Путин оставаться главой государства, пока ему не исполнится 84 года. Путин сказал, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. Однако никаких решений насчет этого он не принял. По мнению президента, подобные разговоры дестабилизируют ситуацию, поэтому он на них предпочитает не отвечать.

Баллотироваться еще на два срока Путину позволяет обновленная Конституция.