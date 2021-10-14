Московская полиция проверяет информацию об угрозах устроить массовую стрельбу в школах

С руководством учебных заведений провели профилактические беседы, а с сотрудниками частных охранных предприятий – инструктаж. На всех объектах проверили эвакуационные выходы и камеры видеонаблюдения, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что анонимные угрозы в соцсетях получили и жители подмосковных городов.