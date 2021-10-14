ВОЗ пока не отклонила версию утечки коронавируса из лаборатории

Эксперты продолжают изучать все гипотезы его происхождения, сказал в интервью газете Corriere della Sera глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что вопрос появления вируса – предмет исключительно научного исследования, которое поможет лучше подготовиться к возможным эпидемиям в будущем.

Ранее эксперты ВОЗ, посетившие китайский город Ухань, откуда и начала распространяться по всему миру пандемия, приоритетной назвали версию о передаче вируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное. Утечку из лаборатории сочли маловероятной.