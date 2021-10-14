Эксперты продолжают изучать все гипотезы его происхождения, сказал в интервью газете Corriere della Sera глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что вопрос появления вируса – предмет исключительно научного исследования, которое поможет лучше подготовиться к возможным эпидемиям в будущем.
Ранее эксперты ВОЗ, посетившие китайский город Ухань, откуда и начала распространяться по всему миру пандемия, приоритетной назвали версию о передаче вируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное. Утечку из лаборатории сочли маловероятной.
ВОЗ пока не отклонила версию утечки коронавируса из лаборатории
Эксперты продолжают изучать все гипотезы его происхождения, сказал в интервью газете Corriere della Sera глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что вопрос появления вируса – предмет исключительно научного исследования, которое поможет лучше подготовиться к возможным эпидемиям в будущем.