Москалькова: Готовим с Советом Федерации законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека готовит законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что постоянно получает жалобы на насилие в исправительных учреждениях. Ее цитирует агентство РИА Новости.

С начала месяца российский общественный проект Gulagu.net публикует видео пыток и изнасилований заключенных в учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что получили больше сорока гигабайт материала, доказывающего существование негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов издеваются над осужденными.