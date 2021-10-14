Российский хоккеист Александр Овечкин вошёл в пятёрку лучших снайперов НХЛ всех времён

Шайба, заброшенная минувшей ночью нападающим «Вашингтон Кэпиталз» в ворота команды «Нью-Йорк Рейнджерс», стала для россиянина 732-й в матчах Национальной хоккейной лиги. Таким образом Овечкин обошёл в списке бомбардиров канадца Марселя Дионна, у которого на один гол меньше. Канадский спортсмен (уже завершивший карьеру) поздравил российского нападающего и назвал его достижение невероятным. Сам Овечкин сказал, что для него большая честь оказаться в пятёрке лучших снайперов лиги. Россиянин уже в этом сезоне может подняться на четвёртое место, для этого ему нужно забросить 10 шайб. Лидером списка является Уэйн Гретцки, на счету хоккеиста 894 гола. Овечкин уже не раз становился лучшим снайпером НХЛ по итогам сезона, а 3 года назад в составе «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее, Александр Овечкин вошёл в состав сборной России по хоккею для участия в Зимних олимпийских играх 2022 года.