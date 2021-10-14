Южная часть Екатеринбурга оказалась в дыму из-за природного пожара

Тлеющий торф на южной границе города тушат несколько дней. В воздухе на Юге Ектб сегодня зафиксировали повышение концентрации окиси углерода и пыли.

Густой дым от торфяного пожара накрыл мкр.Солнечный глубокой ночью. С 2:30 в соцсетях и телеграм-каналах появились фото с верхних этажей. Улицы и дворы закрыты плотной белой пеленой дыма. Жители Солнечного с этого же времени пишут про ужасный запах гари. Почти сразу на улицах Солнечного в Екатеринбурге появились патрули ГИБДД, — инспекторы помогали водителям ориентироваться на задымленных ночных улицах.

Сообщение о возможной эвакуации жителей Солнечного СМИ опубликовали рано утром, но МЧС эту информацию тут же опровергла. По словам спасателей, ситуация контролируемая.

Жители Солнечного с такими заявлениями соглашаются с трудом. Утром из микрорайона было сложно выехать как на личном, так и на общественном транспорте. Школьники Солнечного сегодня остались дома; в учебном заведении позже уточнили, что занятия не отменены, а будут идти в дистанционной форме, пока дым на улицах не рассеется.

Торфяной пожар на южной границе Екатеринбурга действует на площади 5 га. Также из-за торфяных пожаров сегодня в двух местах перекрыли трассу Екатеринбург— Шадринск-Курган. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев час назад сообщил, что из-за сложной ситуации с пожарами и смогом в регионе продолжит действовать Особый противопожарный режим.