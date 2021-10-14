Журналисты-расследователи узнали о недвижимости бизнесменов из окружения Путина на Лазурном берегу Франции

Бизнесмены из окружения Владимира Путина и исполнители государственных контрактов оказались среди владельцев элитного жилья на Лазурном берегу во Франции. Об их недвижимости, которую обнаружило издание «Важные истории»*: Небольшой мыс между Ниццей и Монако, где расположен городок Сен-Жан-Кап-Ферра, густо населен богатыми россиянами. «Важные истории» упоминают в этой связи Аркадия Ротенберга – одного из ближайших друзей Владимира Путина. Компании Ротенберга получают крупные строительные контракты от государства.

Участок неподалеку занял Андрея Гончаренко – бывший топ-менеджер дочки Газпрома. Британские СМИ называли Гончаренко теневым олигархом с неизвестным источником средств.

Виллами во французском городке владеют бывшие оффшорные партнеры застреленного в Киеве экс-депутаты Госдумы Дениса Вороненкова. Неподалеку журналисты обнаружили участок зятя экс-премьера Михаила Касьянова.

Там же обосновался Александр Пономаренко, которого «Важные истории» называют давним партнером Ротенбергов и инвестором дворца Путина в Геленджике.

*Российские власти признали издание «Важные истории» иностранным агентом.