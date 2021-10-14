Норвежская полиция предъявила обвинения напавшему на людей в городе Конгсберг

Как пишет местная пресса, злоумышленник – 37-летний гражданин Дании. Накануне вечером он, вооружившись луком и стрелами, начал стрелять по прохожим. Пять человек погибли, еще трое, в том числе полицейский, ранены.

Агентство Рейтер утверждает, что после нападения полицейским по всей стране отдали приказ носить при себе огнестрельное оружие. При этом о мотивах нападавшего ничего не говорится. Местные власти не исключают, что произошедшее было терактом.

