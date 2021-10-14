Траты россиян на туристические путевки превысили допандемийный уровень

За три квартала этого года продажи выросли на 3.5%, пишет газета РБК со ссылкой на оператора фискальных данных OFD. При этом, если сравнивать с прошлым годом, когда объём рынка туристических услуг резко сократился на фоне пандемии, рост превысил тысячу процентов. Аналитики называют происходящее эффектом отложенного спроса.
2021-10-14T10:34:16+03:00
2021-10-14T10:44:08+03:00
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10:34, 14 октября 2021
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