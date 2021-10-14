Траты россиян на туристические путевки превысили допандемийный уровень

За три квартала этого года продажи выросли на 3.5%, пишет газета РБК со ссылкой на оператора фискальных данных OFD. При этом, если сравнивать с прошлым годом, когда объём рынка туристических услуг резко сократился на фоне пандемии, рост превысил тысячу процентов. Аналитики называют происходящее эффектом отложенного спроса.