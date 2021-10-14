Полиция отчиталась об обнаружении в Подмосковье подпольной оружейной мастерской

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сказала, что трое злоумышленников организовали мастерскую в арендованном гараже на территории Краснознаменска. Они переделывали охолощенное оружие в боевое для дальнейшей продажи. В ходе обысков нашли два пистолета-пулемета, полтора десятка пистолетов и револьверов, три гранаты, почти полторы тысячи патронов, а также станки и инструменты.
2021-10-14T10:33:48+03:00
2021-10-14T10:44:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919292-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3544532.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 14 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»