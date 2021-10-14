Полиция отчиталась об обнаружении в Подмосковье подпольной оружейной мастерской

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сказала, что трое злоумышленников организовали мастерскую в арендованном гараже на территории Краснознаменска. Они переделывали охолощенное оружие в боевое для дальнейшей продажи. В ходе обысков нашли два пистолета-пулемета, полтора десятка пистолетов и револьверов, три гранаты, почти полторы тысячи патронов, а также станки и инструменты.