Рособрнадзор хочет провести экзамены в девятых классах в доковидном формате

В ходе встречи с родителями школьников руководитель ведомства Анзор Музаев сказал, что предлагается в следующем году вернуться к порядкам, существовавшим ранее. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Музаев также сказал, что власти допускают отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за коронавируса.