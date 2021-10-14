Рособрнадзор хочет провести экзамены в девятых классах в доковидном формате

В ходе встречи с родителями школьников руководитель ведомства Анзор Музаев сказал, что предлагается в следующем году вернуться к порядкам, существовавшим ранее. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Музаев также сказал, что власти допускают отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за коронавируса.
2021-10-14T10:32:46+03:00
2021-10-14T10:44:55+03:00
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10:32, 14 октября 2021
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