Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил в четверг главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновной Васильеву по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и приговорил ее к одному году ограничения свободы», — сообщили в пресс-службе.