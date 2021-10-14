Татулова призвала Верховный суд пересмотреть приговор к 15 годам лишения свободы экс-топ-менеджеру «Интер РАО» Цуркан

Верховный суд 14 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда бывшему топ-менеджеру госкорпорации «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдовы. Омбудсмен по малому и среднему бизнесу, владелец сети семейных кофеен «Андерсон» Анастасия Татулова призвала Верховный суд пересмотреть приговор. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, какое такое предательство по отношению к нашей стране в пользу Молдовы она осуществила, но приговор в 15 лет – это какой-то нонсенс. Обычно такие сроки дают за жестокие убийства. К сожалению, дела по госизменам у нас в стране засекречены, и мы не можем судить реально, что произошло, потому что у нас совcем нет информации. Но мы можем предполагать, что можем иметь дело с судебной ошибкой. У нас в стране был опыт со сталинской 58-й статьей – это измена родине – и посмертной реабилитацией этих людей. Я считаю, что это невозможный срок, его надо пересмотреть, на это есть Верховный суд», — сказала она.

А.Татулова отметила, что за последнее время число дел по обвинению в госизмене выросло в разы.

«Этот случай у меня, у всех предпринимателей, связывается с делом Сачкова, которого обвинили в том же самом шпионаже, и которому грозит такой же чудовищный срок. Возникает вопрос, с чем связано количество этих дел, за последние годы оно выросло три раза. В этом году данные опроса «Левада-центра»* показывают, что страх перед властным насилием растет. Количество людей, которые ответили утвердительно, боятся ли они произвола властей, выросло с 49 до 58 процентов. А количество тех, кто боится массовых репрессий, увеличилось с 39 до 52 процентов за год. Все, что происходит, выращивает эту цифру», — заключила она.

14 октября Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда бывшего топ-менеджера госкорпорации «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдовы.

Журналистки, переводчицы, писательницы, предпринимательницы и актрисы, в том числе Людмила Улицкая и Лия Ахеджакова, написали открытое письмо председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. В обращении подчеркивается, что судебное заседание по делу К.Цуркан состоялось в закрытом режиме, общественность не знает всех деталей процесса и доказательств, представленных гособвинением. Авторы письма надеются, что Верховный суд скорректирует решения нижестоящих судов.

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан обвиняют в передаче молдавским спецслужбам сведений, которые касались организации поставок электроэнергии в ДНР и ЛНР, а также поставок российского газа в Молдавию и Крым. Ранее международный «Мемориал»* признал Карину Цуркану политзаключенной и ее уголовное преследование — политическим.

* Власти РФ считают иностранным агентом