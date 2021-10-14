Медведев: Арест Зуева можно расценивать, как сигнал в контексте зачистки гуманитарной и образовательной сферы

Арест ректора Шанинки Сергея Зуева можно расценивать, как общий сигнал в контексте зачистки гуманитарной и образовательной сферы. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк, писатель, профессор Свободного университета Сергей Медведев.

«Это можно расценивать, как общий сигнал в контексте зачистки гуманитарной сферы, сферы высшего образования, сферы интеллектуальной, информационной. Это, конечно, уже давно вписывается на Шанинку – у силовиков, у охранителей режима давно есть большой и острый зуб», — сказал он.

С.Медведев не считает домашний арест Сергея Зуева смягчающим обстоятельством.

«Я рад, что Сергей Эдуардович дома, это временный вздох – у человека был гипертонический криз. И на данный момент, на этой остановке это просто какой-то глоток воздуха. Но в целом, дело начато, и тут вопрос только какой кровью это все в итоге обойдется», — сказал историк.

«В академическом обществе в общем утвердилась эта абсолютно сталинская, советская норма страха и ограничений контактов с за рубежом. И тут такая Шанинка, которая целиком прилетела из начала 2000-х – это все арьергардные бои», — отметил С.Медведев.