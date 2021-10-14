Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в ближайших президентских выборах

Об этом глава государства заявил в интервью каналу CNBC.

На вопрос о преемнике и желании править до 84 лет Путин прямого ответа, как и прежде, не дал. Обновленная конституция позволяет переизбраться, но никаких решений на этот счет пока не принято. По его словам, до следующих выборов – они, напомним, намечены на 2024 год – еще достаточно времени. Разговоры на эти темы дестабилизируют ситуацию. Как считает президент, ситуация должна быть спокойной, чтобы все органы власти и госструктуры работали уверенно и спокойно смотрели в будущее.

Американская журналистка попросила прокомментировать еще один аспект внутренней политики. Она спросила про судьбу Алексея Навального. Путин заметил, что оппозиционный политик в числе тех, кто нарушил российский закон. Власти, по его словам, не собираются ставить в эксклюзивные условия тех, кто прикрывается политической деятельностью.

Выступая накануне на энергетическом форуме в Москве, Путин подчеркнул, что Навальный находится в колонии не за политическую деятельностью, а за преступления.