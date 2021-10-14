Россия отменила запрет на въезд для почти 160 тысяч граждан Узбекистана

О так называемой миграционной амнистии на встрече с узбекской делегацией сказал представитель МВД, сообщает посольство центральноазиатской республики. Это не распространяется на тех, кто был депортирован из страны по решению суда. Накануне в Федерации мигрантов России рассказали, что «миграционная амнистия» также объявлена для 150 тысяч граждан Таджикистана.

На фоне пандемии Россия столкнулась с нехваткой трудовых мигрантов. Этой весной ФСИН предложила привлекать к работе заключенных.