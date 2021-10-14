На фоне роста ковидной статистики, по данным РБК, в ряде регионов вновь наблюдается дефицит кислорода в больницах

Осеннее увеличение числа заболевших уже создает серьезные проблемы, рассказали изданию в Минпромторге. При этом, какие именно регионы страдают от нехватки кислорода, не уточняется. Основной причиной, уверены в ведомстве, стал низкий уровень вакцинации и дефицит емкостей для хранения и производства.

В Минпромторге неоднократно предупреждали регионы, что запасы кислорода должны быть на должном уровне, утверждает РБК. Однако часть субъектов не вынесли уроки из прошлых волн коронавируса. Теперь ведомство вынуждено экстренно обращаться к промышленным предприятиям, чтобы те задействовали дополнительные мощности для производства медицинского кислорода, отмечает источник издания.

Вместе с тем подобная ситуация уже была ранее. Тогда предприятия химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности выделяли свыше 100 тонн в сутки. Также небольшие партии закупались в Финляндии и Казахстане.

На данный момент в России есть более 35 компаний, производящих кислород. Суточный объем составляет около 3 тысяч тонн.