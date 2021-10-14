Более двухсот студентов, выпускников и преподавателей Шанинки подписались под открытым письмом в защиту Сергея Зуева

Оно опубликовано на сайте «Новой газеты». Накануне ректора вуза отправили под домашний арест по подозрению в хищении двадцати одного миллиона рублей. Зуев – фигурант дела, возбужденного ранее против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, Шанинка получила от государственного фонда деньги на выполнение работ, но не исполнила контракт. В самом вузе это отвергают.
2021-10-14T10:02:02+03:00
2021-10-14T10:02:02+03:00
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10:02, 14 октября 2021
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