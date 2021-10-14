Российский хоккеист Александр Овечкин поднялся на пятую строчку в рейтинге лучших снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» в первом матче нового сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс» отметился двумя голами. Теперь на его счету 732 шайбы. Если нападающий забьет еще 10, он обгонит Бретта Халла и займет четвертое место в этом списке.

Возглавляет рейтинг лучших снайперов Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки. Следом идут Горди Хоу и Яромир Ягр.

