В Японии распустили нижнюю палату парламента

Как отмечает агентство Kyodo, это позволит провести досрочные всеобщие выборы. Премьер-министр ранее говорил, что избирательная кампания стартует уже на следующей неделе, а само голосование проведут в конце октября. Фумио Кисида был утвержден в качестве главы правительства меньше двух недель назад. Еще никогда в истории послевоенной Японии между вступлением премьера в должность и роспуском нижней палаты не проходило так мало времени.