В Японии распустили нижнюю палату парламента

Как отмечает агентство Kyodo, это позволит провести досрочные всеобщие выборы. Премьер-министр ранее говорил, что избирательная кампания стартует уже на следующей неделе, а само голосование проведут в конце октября. Фумио Кисида был утвержден в качестве главы правительства меньше двух недель назад. Еще никогда в истории послевоенной Японии между вступлением премьера в должность и роспуском нижней палаты не проходило так мало времени.
2021-10-14T09:32:38+03:00
2021-10-14T09:54:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919268-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3544504.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 14 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»