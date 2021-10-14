Правительство обсуждает передачу военных частот в Москве сотовым операторам для сетей 5G

Журнал Forbes со ссылкой на источники пишет, что переговоры об их возможном использовании уже идут с мэрией.

Госкомиссия по радиочастотам ранее неоднократно отклоняла заявки операторов на выделение частот даже для тестирования технологии. В России они заняты оборудованием министерства обороны, ФСО и Роскосмоса. При этом сами компании утверждают, что развивать сети в другом диапазоне не рентабельно. Эксперты считают, что тестирование технологии в Москве может показать, что и военные, и операторы могут работать одновременно, не мешая друг другу. В столице уже развернуты несколько пилотных зон для 5G.