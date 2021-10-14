Администрация президента США Байдена, по данным прессы, не собирается вводить санкции в отношении «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена, по данным прессы, не собирается вводить санкции в отношении «Северного потока-2». Издание Politico пишет, что этого добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз. Однако, как утверждает собеседник издания, в ответ на это в Белом доме ясно дали понять, что пока Байден будет возглавлять страну, ограничения вводить не будут.

Ранее Вашингтон объявил о санкциях против нескольких компаний, поддержавших трубопровод «Северный поток-2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В США решили, что это все равно не остановит строительство, но ухудшит отношения с Германией.