Ряд российских регионов столкнулся с дефицитом медицинского кислорода

Как рассказали газете РБК в министерстве промышленности и торговли, местные власти «не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер, хотя неоднократно предупреждались». Ведомство уже обращалось за помощью с поставками кислорода к промышленным предприятиям. Сейчас они вышли на исторически максимальные объемы, утверждают собеседники издания.
2021-10-14T11:31:00+03:00
2021-10-14T11:34:10+03:00
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11:31, 14 октября 2021
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