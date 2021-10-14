Ряд российских регионов столкнулся с дефицитом медицинского кислорода

Как рассказали газете РБК в министерстве промышленности и торговли, местные власти «не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер, хотя неоднократно предупреждались». Ведомство уже обращалось за помощью с поставками кислорода к промышленным предприятиям. Сейчас они вышли на исторически максимальные объемы, утверждают собеседники издания.