Московские рестораны сегодня впервые получат звезду «Мишлен».

Награду выпускаемого уже более 100 лет авторитетного гида по ресторанам вручат заведениям и их шеф-поварам сегодня в концертном зале «Зарядье». Москва станет первым городом в СНГ, в котором рестораны будут отмечены специальными знаками «Мишлен». Власти столицы уверены, что это сделает город более привлекательным для туристов и сможет повысить конкурентность в сфере, так как теперь составители намерены презентовать свой гид по лучшим заведениям. Отбор основывается на экспертной оценке. Специалисты путешествуют по всему миру и продуют блюда, не выдавая себя. Каждому ресторану могут присудить от одной до трех звезд, где одна – это отличная оценка местной кухни, а три – высококлассно приготовленная еда, ради которой стоит посетить город. Даже без присуждение звезды простое упоминание заведения в рейтинге – признание мастерства местного шеф-повара.

Россия станет 33-й страной в мире, где выпускают гид «Мишлен».

Выпуск первого гида «Мишлен» по столичным кафе и ресторанам запланирован через месяц.