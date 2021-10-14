Суд США сегодня должен вынести приговор россиянину Гричишкину. Ранее он признал вину в совершении кибер-преступлений

Американский суд сегодня должен вынести приговор россиянину Александру Гричишкину, который ранее признал вину в совершении кибер-преступлений. Гричишкину грозит до 20-ти лет лишения свободы.

Россиянин Александр Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Через год после ареста Гричишкин пошел на признание вины в рамках сделки с правосудием — россиянин признанлся в том, что в составе организованной группы хакеров, в которую входили, помимо Гричишкина, россиянин Андрей Скворцов, а также гражданин Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси, предоставлял услуги хостинга, которые использовались киберпреступниками для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения по всей территории США. Созданная киберпреступниками криминальная организация предоставляла так называемый «пуленепробиваемый» хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Преступной деятельностью обвиняемые занимались с 2008 по 2015 год.

Защита россиянина Александра Гричишкина просит суд назначить обвиняемому от 65 до 81 месяца тюремного заключения.