Россия ввела «миграционную амнистию»

158 тысяч граждан Узбекистана смогут вернуться в нашу страну. Об этом объявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Этим мигрантам был запрещён въезд в Россию по причине различных административных правонарушений. Отмечается, что под амнистию не попадут те, кого ранее депортировали по решению судов. В ведомстве также рассказали о создании пилотного проекта, который позволит 10 тысячам граждан Узбекистана оформить разрешение на работу в России до выезда из своей страны. Его старт намечен на 18 октября

Ранее, глава Федерации мигрантов Вадим Коженов говорил о разрешении на въезд в Россию 300 тысячам граждан Таджикистана и Узбекистана, однако государственные органы данную информацию не подтвердили. Это решение могло возникнуть на фоне новостей о нехватке рабочих рук в нашей стране.

Ранее, российские власти вновь продлили упрощённый порядок трудоустройства мигрантов, принятый в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией.